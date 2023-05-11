Співачка Тіна Кароль поділилася враженнями про виступ Alyosha та Юлії Саніної на Євробаченні 2023, а також про зміни у своєму номері на сцені.

Так, виступ Alyosha у півфіналі Євробачення 2023, 9 травня, на думку Кароль був просто фантастикою. Саме фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна, яка відкрила концерт, вразила Тіну.

– Саніна – моя любов. Просто чарівна, вистояла на рівні! Пишаюся. Як представлена країна на чужій сцені, велика подяка, – заявила співачка.

Утім, виступ Кароль поки що тільки заплановано на фінал Євробачення 13 травня, а артистка вже зіткнулася з труднощами. Відомо, що 11 травня Тіна йде на другу репетицію свого виступу – його довелося трохи змінити через проблеми.

– Тепер виступ стане ще кращим. Якщо доля кидає виклик – приймай це і дій. Не бійся нічого раніше, ніж це станеться, – заявила Кароль.

Нагадаємо, що разом із Тіною інші українські артисти виступлять у фіналі Євробачення 2023. Так, гостями на сцені будуть Kalush Orchestra, Go_A, Джамала та Вєрка Сердючка.

Щоправда, співачка Руслана не з’явиться на сцені конкурсу. Після гучного скандалу з’ясувалося, що артистка бере участь у перфомансах на Єврофесті, що триває з 1 до 14 травня в Ліверпулі.