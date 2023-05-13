Тіна Кароль у червоній сукні спокусливо розляглась на сцені Євробачення

Українська співачка Тіна Кароль виступила у фіналі Євробачення 2023.

Вона заспівала під час параду прапорів 26-ти країн-фіналістів, виконавши свій хіт Show me your love.

На сцені Євробачення 2023 Тіна Кароль з’явилася в розкішній червоній сукні з цікавими вирізами і фігурним декольте від українського дизайнера Frolov.

Образ співачка доповнила рукавичками та ажурними колготками в тон.

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Нагадаємо, що Тіна Кароль представляла Україну на Євробаченні 2006. Тоді вона виступала саме з піснею Show me your love і посіла сьоме місце.