Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Музика

Тіна Кароль у червоній сукні спокусливо розляглась на сцені Євробачення

13 Травня 2023, 22:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тіна Кароль Євробачення 2023

Українська співачка Тіна Кароль виступила у фіналі Євробачення 2023.

Вона заспівала під час параду прапорів 26-ти країн-фіналістів, виконавши свій хіт Show me your love.

На сцені Євробачення 2023 Тіна Кароль з’явилася в розкішній червоній сукні з цікавими вирізами і фігурним декольте від українського дизайнера Frolov.

Образ співачка доповнила рукавичками та ажурними колготками в тон.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 у Ліверпулі

Нагадаємо, що Тіна Кароль представляла Україну на Євробаченні 2006. Тоді вона виступала саме з піснею Show me your love і посіла сьоме місце.

Читайте також:
Тіна КарольТіна Кароль соромиться Євробачення 2006: яким був виступ співачки в Афінах

Теги
Євробачення Тіна Кароль
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь