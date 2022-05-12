Ізраїльський співак Майкл Бен Девід виступив у другому півфіналі Євробачення 2022. Артист вийшов на сцену в Турині (Італія) під другим номером і виконав пісню I.M.

Представник Ізраїлю показав енергійний номер із запальними танцями.

Стильні костюми та чітка чоловіча хореографія – у коментарях Майкла Бена Девіда вже порівняли із Бейонсе.

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У жовтні 2021 року Бен Девід пройшов прослуховування до ізраїльського Х-Фактора. Саме тому він одержав право представляти Ізраїль на міжнародному пісенному конкурсі.

11 травня під час підготовки до Євробачення Майкл Бен Девід заручився зі своїм коханим Роі Рамом.

Варто зазначити, що Майкл активно підтримує Україну, оскільки його мати родом із нашої країни. Також артист упевнений, що український гурт Kalush Orchestra має перемогти на Євробаченні 2022.

Нагадаємо, що Kalush Orchestra з піснею Stefania виступили в першому півфіналі Євробачення 2022 під шостим номером.