Израильский певец Михаэль Бен-Давид выступил во втором полуфинале Евровидения 2022. Артист вышел на сцену в Турине (Италия) под вторым номером и исполнил песню I.M.

Представитель Израиля показал энергичный номер с зажигательными танцами.

Стильные костюмы и мужская хореография — в комментариях Михаэля Бен-Давида уже сравнили с Бейонсе.

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В октябре 2021 года Бен-Давид прошел прослушивание в израильский Х-Фактор. Именно поэтому он получил право представлять Израиль на международном песенном конкурсе.

11 мая во время подготовки к Евровидению Михаэль Бен-Давид обручился со своим любимым Рои Рамом.

Стоит отметить, что Михаэль активно поддерживает Украину, поскольку его мама родом из нашей страны. Также артист уверен, что украинская группа Kalush Orchestra должна победить на Евровидении 2022.

Напомним, что Kalush Orchestra с песней Stefania выступили в первом полуфинале Евровидения 2022 под шестым номером.