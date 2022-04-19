Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк сравнил российскую культуру с порнографией и заявил, что она обнулилась еще в 2014 году.

Шоумен отметил, что его часто спрашивают: Что делать с российской культурой, литературой в Украине после войны? Однако его ответ с 2014 года окончательный — Забыть навсегда.

— Российская культура обнулилась для Украины 24 февраля окончательно. Украинская культура оказалась на порядки более гуманистической и прогрессивной, — отметил продюсер.

Кондратюк отметил, что российская литература в Украине — эстрада, кино, театр должна быть только для собственного интимного использования граждан.

— Как порнография — вы имеете право смотреть, слушать, изучать, но государство к этому не должно иметь никакого отношения. Скажем Нет культуре агрессора! — подчеркнул продюсер.

Ранее мы писали, что Игорь Кондратюк поддержал идею с законопроектом о запрете российской музыки. Продюсер отметил, что она должна быть запрещена до полного освобождения Украины.