Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе виступить у метро Києва та розповість про музику у цей тривожний час. Концерт та інтерв’ю транслюватимуть у період з 21.00 до 23.00 під час телевізійного марафону.

Почути історію та думки співачки, а також насолодитись її творчістю можна на YouTube-каналі Факти ICTV. Знаменитість розповість про музику в умовах війни, хвилювання за Україну та особисті переживання.

Концерт у метро Києва та інтерв’ю Ніно Катамадзе (онлайн-трансляція)

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Відомо, що співачка приїхала до Києва на початку червня – таким чином вона висловила підтримку українському народові у цей непростий час. Катамадзе активно засуджує окупацію Грузії та України, а в одному з інтерв’ю заявляла, що наша країна для неї – місце спокою.

Після приїзду Ніно вже давала концерт у столичній підземці – це було на станції метро Майдан Незалежності. Грузинська співачка виконала українську пісню Чорнобривці. До Катамадзе приєдналися й українські зірки – виступила і Вєрка Сердючка, а також гурт ТНМК, який порадував жителів Дніпра своєю творчістю у підземці.