Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе выступит в метро Киева и расскажет о музыке в это тревожное время. Концерт и интервью будут транслировать в период с 21.00 по 23.00 во время телевизионного марафона.

Услышать историю и мысли певицы, а также насладиться ее творчеством можно на YouTube-канале Факты ICTV. Знаменитость расскажет о музыке в условиях войны, волнениях за Украину и личных переживаниях.

Концерт в метро Киева и интервью Нино Катамадзе (онлайн-трансляция)

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Известно, что певица приехала в Киев в начале июня — таким образом она выразила поддержку украинскому народу в это непростое время. Катамадзе активно осуждает оккупацию Грузии и Украины, а в одном из интервью заявляла, что наша страна для нее — место спокойствия.

После приезда Нино уже давала концерт в столичной подземке — это было на станции метро Майдан Независимости. Грузинская певица исполнила украинскую песню Чорнобривці. К Катамадзе присоединились и украинские звезды — выступила и Верка Сердючка, а также группа ТНМК, которая порадовала жителей Днепра своим творчеством в подземке.