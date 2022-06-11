Геть з України, москаль некрасівий: Сердючка, Ніно Катамадзе та ТНМК виступили в метро

У метро Києва та Дніпра напередодні зірки шоу-бізнесу влаштували імпровізовані концерти.

На станції метро Майдан Незалежності підтримати людей піснею вирішила Ніно Катамадзе.

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Грузинська джазова співачка, зокрема, виконала українською Чорнобривці.

Вєрка Сердючка заспівала символічну пісню Геть з України, москаль некрасівий.

Фраза з пісні ще в 90-х руках звучала в мініатюрі Вєрки Сердючки Монолог балерини Белли Куценко.

Після повномасштабного вторгнення РФ українці пригадали ці слова з монологу, після чого вони стали ледь не всенародним гаслом.

Співачка Jerry Heil навіть поклала цю фразу на музику.

Гурт ТНМК, учасники якого нині боронять України від російських загарбників, вирвалися у відпустку з фронту задля благодійного концерту в підземці Дніпра.

Співали виконавці безкоштовно, однак закликали людей перераховувати кошти для купівлі карети швидкої допомоги для Оперативного командування Схід.

Фото: VERKA SERDUCHKA