Геть з України, москаль некрасівий: Сердючка, Ніно Катамадзе та ТНМК виступили в метро

У метро Києва та Дніпра напередодні зірки шоу-бізнесу влаштували імпровізовані концерти.
На станції метро Майдан Незалежності підтримати людей піснею вирішила Ніно Катамадзе.
Грузинська джазова співачка, зокрема, виконала українською Чорнобривці.
Вєрка Сердючка заспівала символічну пісню Геть з України, москаль некрасівий.
Фраза з пісні ще в 90-х руках звучала в мініатюрі Вєрки Сердючки Монолог балерини Белли Куценко.
Після повномасштабного вторгнення РФ українці пригадали ці слова з монологу, після чого вони стали ледь не всенародним гаслом.
Співачка Jerry Heil навіть поклала цю фразу на музику.
Гурт ТНМК, учасники якого нині боронять України від російських загарбників, вирвалися у відпустку з фронту задля благодійного концерту в підземці Дніпра.
Співали виконавці безкоштовно, однак закликали людей перераховувати кошти для купівлі карети швидкої допомоги для Оперативного командування Схід.
Фото: VERKA SERDUCHKA