Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе приїхала до Києва. Так артистка вирішила висловити підтримку українському народу у зв’язку з повномасштабною війною, яку розв’язала РФ у нашій країні.

Фотографії з Ніно з’явилися у Telegram-каналі Укрзалізниці.

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Варто зазначити, що артистка завжди підтримувала Україну та засуджувала окупацію як у рідній Грузії, так і у нас. В одному зі своїх інтерв’ю вона говорила, що наша країна для неї – місце, де їй спокійно і вона сповнена любові.

Очевидно, що Катамадзе розуміє наслідки російської агресії, оскільки і в її країні рашисти намагалися диктувати свої правила, розпочавши війну в 2008 році. Проте тоді артистка не перестала виступати в РФ, говорячи, що музика має бути там, де її не вистачає.