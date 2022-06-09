Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Солідарна з українським народом: Ніно Катамадзе приїхала до Києва

9 Червня 2022, 18:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Солідарна з українським народом: Ніно Катамадзе приїхала до Києва
Джерело: Depositphotos

Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе приїхала до Києва. Так артистка вирішила висловити підтримку українському народу у зв’язку з повномасштабною війною, яку розв’язала РФ у нашій країні.

Фотографії з Ніно з’явилися у Telegram-каналі Укрзалізниці.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що артистка завжди підтримувала Україну та засуджувала окупацію як у рідній Грузії, так і у нас. В одному зі своїх інтерв’ю вона говорила, що наша країна для неї – місце, де їй спокійно і вона сповнена любові.

Очевидно, що Катамадзе розуміє наслідки російської агресії, оскільки і в її країні рашисти намагалися диктувати свої правила, розпочавши війну в 2008 році. Проте тоді артистка не перестала виступати в РФ, говорячи, що музика має бути там, де її не вистачає.

Читайте також:
Солідарна з українським народом: Ніно Катамадзе приїхала до КиєваНічого особливого: Анджеліна Джолі вирішила випити кави у Львові

Теги
Підтримка України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь