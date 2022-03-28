Німецький гурт Scorpions змінив слова в своєму легендарному хіті Winds of Change, назва якого в перекладі з англійської мови – Вітер змін.

27 березня всесвітньо відомий гурт виступив у Лас-Вегасі, де заспівав пісню Winds of Change. Раніше в композиції був рядок про Москву – Ідучи берегом Москви-ріки в парк Горького. Тепер її замінили фразою про Україну – А тепер послухай моє серце – там написано Україна. Цим жестом учасники колективу підтримали нашу країну у війні з РФ.

Також перед початком пісні соліст гурту Клаус Майне сказав слова підтримки для України.

Ба більше, під час виконання пісні зал освітлювався синьо-жовтими променями, а на великому екрані з’явився текст про Україну, а потім синьо-жовтий символ, що означає мир.

За мир в Україні виступаю всі цивілізовані країни, популярні бренди та всесвітньо відомі люди, всіляко показуючи свою підтримку. Так, Кетті Перрі послала президента РФ під час свого концерту, а також попросила шанувальників пошуміти для України.