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Концерт мира: Scorpions выступят в Киеве после победы Украины в войне

3 апреля 2023, 08:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Концерт мира: Scorpions выступят в Киеве после победы Украины в войне
Источник: Depositphotos

Легендарная группа Scorpions хочет выступить в Киеве, но при одном условии. Это произойдет, когда Украина победит в войне.

Об этом заявил вокалист группы Клаус Майне.

Так, по словам Клауса, это будет концерт мира. В интервью dpa он также добавил, что все боятся дальнейшей эскалации, но это должно только усилит поддержку Украины союзниками.

Сейчас смотрят

— Потому что то, что будет дальше, может быть хуже, чем то, что есть сейчас. Когда война закончится, мы надеемся, что у нас будет концерт мира на Майдане в Киеве, — сказал певец.

Артист заявил, что Scorpions не планируют давать концерты в России в будущем. 

С начала полномасштабного вторжения немецкие музыканты изменили текст песни Winds of Change для поддержки Украины. Так, вместо строчки “I follow the Moskva down to Gorky Park” теперь можно услышать “Now listen to my heart, it says Ukrainia”. 

Тогда Клаус заявил, что сейчас не время романтизировать Москву, да и сама песня была написана 30 лет назад. Самое время послушать легендарную песню в новом звучании.

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Война в Украине Концерт
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