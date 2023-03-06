Співачки Адель, Pink, гурти U2, The Rolling Stone, The Killers, музикант Пол Маккартні та інші світові зірки виступлять на концерті на підтримку України. Він відбудеться 24 червня і стане меседжем кривавому диктатору Володимиру Путіну.

Як повідомляє джерело, багато хто з цих зірок уже дав свою згоду взяти участь у благодійному концерті.

– Це буде грандіозно. Це буде величезний, справжній A-list концерт у глобальному масштабі. Він планувався давно, а тепер призначено дату на стадіоні Вемблі. Звісно, є розуміння того, що залучити багатьох суперзірок не вдасться у відносно короткі терміни. Але організатори оптимістичні в тому, що дехто з тих, із ким вони вели переговори, уже дав свою згоду, – розповів інсайдер.

Він також додав, що для таких зірок, як U2 і зокрема Bono, які публічно висловлюють свою думку про повномасштабну війну, це чудова нагода продовжувати нагадувати світові про всю серйозність ситуації в Україні.

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