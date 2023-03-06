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Адель, Pink, U2, The Rolling Stone виступлять на концерті на підтримку України – ЗМІ

6 Березня 2023, 12:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Пол Маккартни, Адель
Джерело: Depositphotos Getty Images

Співачки Адель, Pink, гурти U2, The Rolling Stone, The Killers, музикант Пол Маккартні та інші світові зірки виступлять на концерті на підтримку України. Він відбудеться 24 червня і стане меседжем кривавому диктатору Володимиру Путіну.

Як повідомляє джерело, багато хто з цих зірок уже дав свою згоду взяти участь у благодійному концерті.

– Це буде грандіозно. Це буде величезний, справжній A-list концерт у глобальному масштабі. Він планувався давно, а тепер призначено дату на стадіоні Вемблі. Звісно, є розуміння того, що залучити багатьох суперзірок не вдасться у відносно короткі терміни. Але організатори оптимістичні в тому, що дехто з тих, із ким вони вели переговори, уже дав свою згоду, – розповів інсайдер.

Він також додав, що для таких зірок, як U2 і зокрема Bono, які публічно висловлюють свою думку про повномасштабну війну, це чудова нагода продовжувати нагадувати світові про всю серйозність ситуації в Україні.

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– Подія такого масштабу може чинити реальний політичний тиск і на росіян. Єдиним недоліком є те, що дата збігається з фестивалем Гластонбері, і виключають виступ деяких гучних імен, але лайн-ап безумовно буде доволі особливим, – наголосив інсайдер.

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Джерело
The Sun
Теги
The Rolling Stones Адель Гурт U2 Концерт Підтримка України
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