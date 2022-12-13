Відомий композитор Анджело Бадаламенті помер у віці 85 років. Музикант запам’ятався створенням дивовижної музики для робіт Девіда Лінча – Синій оксамит, Твін Пікс та Малхолланд Драйв.

Відомо, що Бадаламенті помер природною смертю у родинному колі у своєму будинку.

Лінч та Бадаламенті були досить близькими друзями – вони працювали разом над низкою фільмів, які стали культовими. Анджело також з’являвся на екрані – він зіграв гангстера Луїджі Кастільяна в Малхолланд Драйв, а також грав на піаніно у Синьому оксамиту.

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Девід Лінч згадав смерть композитора у своєму щоденному звіті про погоду на YouTube.

– Сьогодні без музики, – коротко сказав режисер.

Крім дружби з режисером Лінчем, він працював і з іншими світовими зірками музики – Ніною Сімон, Девідом Боуї та Полом Маккартні.

Примітно, що Анджело написав музику для Твін Пікс, жодного разу не переглядаючи жодного кадру. Композитор також отримав Греммі та три номінації на Еммі за свою роботу над серіалом, а саундтрек став золотим у 25 країнах.

Нещодавно також померла мама американської співачки Шер — актриса, модель і виконавиця Джорджія Холт. Їй було 96 років. Щоправда, причину смерті та місце співачка не розкрила. Джорджія шість разів була одружена, двічі — за однією і тією самою людиною. Окрім Шер, Холт має ще одну доньку — актрису Джорджин Лап’єр.