Американська акторка Керсті Еллі померла. Їй був 71 рік.

Про смерть зірки ситкому Весела компанія стало відомою з її Twitter, в якому діти акторки залишили сумне повідомлення. Причиною смерті став рак.

– Ми з сумом повідомляємо вам, що наша неймовірна і любляча мати померла після боротьби з раком, виявленим зовсім нещодавно. Вона була оточена своєю сім’єю і боролася з величезною силою, залишаючи нас із впевненістю в її нескінченній радості життя та пригодах, які чекають попереду. Якою б класною вона не була на екрані, вона була ще дивовижнішою мамою та бабусею, – йдеться у повідомленні Вільяма Тру та Ліллі Паркер.

Також вони висловили подяку лікарям, які боролися за життя Керсті.

На новину про смерть Еллі відреагував українсько-американський хореограф Максим Чмерковський. Акторка була його партнеркою у спеціальному сезоні Усі зірки танцювального проєкту Танці з зірками у США.

Він оприлюднив їхнє спільне фото з паркету, зазначивши, що останнім часом вони не спілкувалися. Танцюрист наголосив, що Керсті була однією із найунікальніших людей, яких він коли-небудь зустрічав.

– Я тобі все розповім, коли нарешті побачу тебе, а поки що хочу сказати, що я тебе дуже люблю і бажаю тобі самого спокійного відпочинку… Коли я пишу це, у моїй голові мчать спогади про проведений разом час… Зараз не можу не посміхнутися, бо згадав, що ти хотіла, щоб я сказав на твоєму похороні. Не думаю, що в мене вийде тут… Я думав, ти будеш поряд назавжди. Хотілося б, щоб ми часто спілкувалися. Дякую за все. Я люблю тебе, Керсті Еллі, спочивай з миром, – написав Чмерковський.

Керсті була популярною американською акторкою, здебільшого вона знімалася в комедіях. Еллі розпочала свою кар’єру у 1980-х і знялася у понад 70 фільмах та серіалах.

Серед відомих Керсті фільмів: Двоє: я і моя тінь, Вже хто б казав, І в злиднях, і в багатстві, а також серіали Салон Вероніки, Північ і Південь, Королеви крику тощо.