Известный композитор Анджело Бадаламенти умер в возрасте 85 лет. Музыкант запомнился созданием удивительной музыки для работ Дэвида Линча — Синий бархат, Твин Пикс и Малхолланд Драйв.

Известно, что Бадаламенти умер естественной смертью в кругу семьи в своем доме.

Линч и Бадаламенти были достаточно близкими друзьями — они работали вместе над рядом фильмов, которые стали культовыми. Анджело также появлялся на экране — он сыграл гангстера Луиджи Кастильяна в Малхолланд Драйв, а также играл на пианино в Синем бархате.

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Дэвид Линч упомянул смерть композитора в своем ежедневном отчете о погоде на YouTube.

— Сегодня без музыки, — кратко сказал режиссер.

Помимо дружбы с режиссером Линчем, он работал и с другими мировыми звездами музыки — Ниной Симон, Дэвидом Боуи и Полом Маккартни.

Примечательно, что, Анджело написал музыку для Твин Пикс, ни разу не просматрев ни единого кадра. Композитор также получил Грэмми и три номинации на Эмми за свою работу над сериалом, а саундтрек стал золотым в 25 странах.

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