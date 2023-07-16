Бывшая жена продюсера-путиниста Юрия Бардаша, певица Кристина Герасимова (Луна) беременна во второй раз.

Радостной новостью исполнительница поделилась в своем Instagram, обнародовав фото с округлившимся животиком. На каком месяце она находится — раскрывать не стала, также как и пол ребенка.

— У нас есть только одно пожелание, — написала она под снимками.

Также она извинилась перед поклонниками, которые приходили на ее недавние концерты, отметив, что на них она сильно “тупила” из-за постоянной тошноты. Рассказала Луна и о том, как менялись ее вкусы и постоянные перепады настроения.

Сейчас 32-летняя певица замужем за гитаристом из своего коллектива Александром Волощуком. В 2012-2018 годах Кристина была замужем за Юрием Бардашем, в браке у них родился сын Георгий.

Напомним, что с началом полномасштабной войны Бардаш сбежал из Украины. Сначала он отсиживался в Грузии, позже ему стали поступать угрозы и Бардаш решил сбежать в Москву. Из-за пропутинской позиции от него ушла вторая жена, модель Елизавета Коцюба.

Фото: Кристина Герасимова