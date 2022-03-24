Колишня дружина глави Amazon Джефа Безоса пожертвувала кошти Україні. Так, Маккензі Скотт віддала на благодійність $3,863 млрд – їх відправили 465 некомерційним організаціям. Більшість із них займаються допомогою дітям, які опинилися у складних ситуаціях.

– Наша основна мета – підтримувати потреби людей, які цього потребують, – написала Скотт у своєму блозі на інтернет-платформі Medium.

Відомо, що серед величезного списку благодійних компаній є як мінімум 7 фондів, які допомагають Україні – CARE, Center for Disaster Philanthropy, Choose Love, HIAS, Норвезька рада у справах біженців, OutRight Action International та Urgent Action Fund.

Нагадаємо, що ще у 2019 році Маккензі пообіцяла віддати якомога більше свого статку після розлучення з Джеффом Безосом, одним із найбагатших людей у ​​світі. Так, вона отримала 4% відсотків акцій компанії Amazon, що оцінювалося у $36 млрд.

Багато публічних осіб також не сидять без діла – голлівудська пара Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали $35 млн на допомогу біженцям з України. Актори дуже серйозно сприйняли надання допомоги нашій країні на тлі війни з Росією. На цей приємний крок відреагував і президент України Володимир Зеленський, який також висловив подяку.