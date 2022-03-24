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Бывшая жена Джеффа Безоса сделала пожертвование на помощь Украине

24 марта 2022, 14:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Безос и Маккензи Скотт
Источник: Getty Images

Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса пожертвовала средства Украине. Так, Маккензи Скотт отдала на благотворительность $3,863 млрд — их отправили 465 некоммерческим организациям. Большинство из них занимаются помощью детям, которые оказались в трудных ситуациях.

— Наша основная цель — поддерживать потребности людей, которые в этом нуждаются, — написала Скотт в своем блоге на интернет-платформе Medium.

Известно, что среди огромного списка благотворительных компаний есть как минимум 7 фондов, которые помогают Украине — CARE, Center for Disaster Philanthropy, Choose Love, HIAS, Норвежский совет по делам беженцев, OutRight Action International и Urgent Action Fund.

Напомним, что еще в 2019 году Маккензи пообещала отдать как можно больше своего состояния после развода с Джеффом Безосом, одним из самых богатых людей в мире. Так она получила 4% процентов акций компании Amazon, что оценивалось в $36 млрд.

Многие публичные личности также не сидят без дела — голливудская пара Мила Кунис и Эштон Катчер собрали $35 млн на помощь беженцам из Украины. Актеры очень серьезно отнеслись к предоставлению помощи нашей стране на фоне войны с Россией. На этот приятный шаг отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, который также им выразил благодарность.

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Теги
Війна в Україні , Джефф Безос
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