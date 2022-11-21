Коля Сєрга разом зі своїми колегами влаштували концерт у Херсоні просто неба після деокупації міста. Артист розповів, як його приймали у Херсоні, та які емоції були у повітрі відразу після звільнення.

– Мене прийняли дуже тепло. Було багато обіймів – люди просто бігли, щоб обійняти й подякувати. Розумію, що Росія з приходом намагається вибити всю людяність, виключити інтелектуальні функції, почуття. Тому тут дуже зголодніли за цим – дуже круто, що визволення сталося, – заявив Коля.

Музикант зізнався, що люди до нього підходили, але без розмов – він і без слів розумів, що вони пережили й що зараз відчувають.

– Ми багато працюємо на Харківщині – від Балаклії до Дворічної. Там люди якось більше розповідають історій. Може тому, що минув час, і вони компенсували свою потребу у тактильному контакті. А в Херсоні тут тебе обіймають. Особливо діти та літні жінки, – запевняє Сєрга.

Зараз дивляться

Артист не лише тішить публіку своїми піснями. На початку листопада Коля Сєрга звернувся до українців за допомогою власного вірша. Артист записав відео в Instagram, стоячи на постаменті, де раніше стояв Ленін.