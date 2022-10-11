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Жовтий колір – рідне поле, синій – шлях до свободи: Сєрга представив пісню про перемогу

11 Жовтня 2022, 12:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Жовтий колір – рідне поле, синій – шлях до свободи: Сєрга представив пісню про перемогу
Джерело: Коля Сєрга

Співак та український захисник Коля Сєрга презентував пісню Тільки разом. Разом із композицією представлено й відеороботу з кадрами повномасштабної війни.

Пісня Сєрги нагадує про те, в чому сила українців, а також про те, що ми обов’язково переможемо країну-агресора, якщо триматимемося всі разом. Артист також розкриває кольори українського прапора, зазначаючи, що жовтий колір – рідне поле, синій – шлях до свободи.

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У відео можна побачити різноманітні кадри семи місяців повномасштабної війни з РФ – мітинги в Херсоні, деокупацію територій українськими військовими, руйнування від ворожих обстрілів, звільнених азовців, звернення президента Володимира Зеленського, роботу льотчиків, артилерії тощо.

Ролик нагадує про те, що пережили та здобули українці за цей час.

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Коля Сєрга Пісня прем’єра
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