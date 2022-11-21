Коля Серга вместе со своими коллегами устроили концерт в Херсона прямо на улице после деоккупации города. Артист рассказал, как его принимали в Херсоне, и какие эмоции витали в воздухе сразу после освобождения.

— Меня приняли очень тепло. Было много объятий — люди просто бежали, чтобы обнять и сказать спасибо. Понимаю, что Россия с приходом пытается выбить всю человечность, исключить интеллектуальные функции, чувства. Поэтому здесь очень изголодали за этим — очень круто, что освобождение произошло, — заявил Коля.

Музыкант признался, что люди к нему подходили, но без разговоров — он и без слов понимал, что они пережили и что чувствуют сейчас.

— Мы много работаем на Харьковщине — от Балаклеи до Двуречной. Там люди как-то больше историй рассказывают. Может потому что прошло время, и они компенсировали свою потребность в тактильном контакте. А в Херсоне здесь тебя обнимают. Особенно дети и пожилые женщины, — уверяет Серга.

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Артист не только радует публику своими песнями. В начале ноября Коля Серга обратился к украинцам с помощью собственного стиха. Артист записал видео в Instagram, стоя на постаменте, на котором раньше стоял Ленин.