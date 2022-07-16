Ведучий програми Свобода слова на ICTV і телемарафону Єдині новини Вадим Карп’як розповів, як йому вдається опановувати себе, коли доводиться говорити в новинах про страшні речі, які відбуваються.

Каже, хірург ріже живих людей, оскільки це його робота, і він так робить їм краще. У його випадку це теж робота. Про це ведучий розповів в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

– Один мій університетський професор казав, що професіоналізм – вміння відрізнити особисте від роботи. Тобто, не плутати ці речі. Я щосили в ефірі намагаюся не плутати ці речі. Коли я бачу Бучу, знайомі вулиці з тілами мертвих людей, не маю можливості описати, що я відчуваю. Слів мало. Але як журналіст, я маю пам’ятати, що мене дивляться і ті люди, які не знають, де ця Буча розташована, але їм потрібно пояснити, що відбувається, – сказав Вадим.

Зараз дивляться

Зізнається, доводиться брати себе до рук і працювати як журналіст. Каже, це можна називати емоційною черствістю в ефірі чи професіоналізмом, але це є частиною його роботи.

– Очевидно, я до цього готувався, не спеціально, але моя специфіка роботи насамперед – політична журналістика в прямому ефірі, де ти повинен тримати обличчя… Стримувати себе можу, це практика багатьох років у прямому ефірі, коли ти стримуєш емоції, – зазначив Карп’як.

Також Вадим Карп’як розповів про розлуку зі своєю родиною в умовах війни. Він зізнався, що не бачив своїх близьких з 24 лютого, тому ця історія для нього болюча.

Діти Вадима зараз у Великій Британії, там їх прийняла місцева родина. З дружиною в нього – віртуальні побачення з келихом вина перед сном.