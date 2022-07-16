Ведущий программы Свобода слова на ICTV и телемарафона Единые новости Вадим Карпяк рассказал, как ему удается собой овладевать, когда приходится говорить в новостях о страшных вещах, которые происходят.

Говорит, хирург режет живых людей, поскольку это его работа и он так делает им лучше. В его случае — это тоже робота. Об этом ведущий рассказал в интервью Маше Ефросининой.

— Один мой университетский профессор говорил, что профессионализм — умение отличить личное от рабочего. То есть, не путать эти вещи. Я со всех сил в эфире стараюсь не путать эти вещи. Когда я вижу Бучу, знакомые улицы с телами мертвых людей, нет у меня возможности описать, что я чувствую. Слов мало. Но как журналист, я должен помнить, что меня смотрят и те люди, которые не знают, где эта Буча находится, но им нужно объяснить, что происходит, — сказал Вадим.

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Признается, приходится брать себя в руки и работать как журналист. Говорит, это можно называть эмоциональной черствостью в эфире или профессионализмом, но это часть его работы.

— Очевидно, я к этому готовился, не специально, но моя специфика работы до этого всего — политическая журналистика в прямом эфире, где ты должен держать лицо… Сдерживать себя могу, это практика многих лет в прямом эфире, когда ты сдерживаешь эмоции, — отметил Карпяк.

Также Вадим Карпяк рассказал о разлуке со своей семьей в условиях войны. Он признался, не видел своих близких с 24 февраля, поэтому эта история для него болезненная.

Дети Вадима сейчас в Великобритании, там их приняла местная семья. С женой у него — виртуальные свидания с бокалом вина перед сном.