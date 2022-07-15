Ведучий програми Свобода слова на ICTV Вадим Карп’як розповів про розлуку зі своєю родиною в умовах війни. В інтерв’ю Маші Єфросініної він зізнався, у якому форматі відбувається спілкування зі своєю дружиною.

– Мені довелося відмовитися від сімейного затишку – це болюча історія для мене, адже я не бачив своєї родини з 24 лютого, – зізнався Вадим.

Карп’як додав, що його діти поїхали до Великої Британії, але перед цим побували в Коломиї, звідки ведучий родом.

– Залишити країну було нашим спільним рішенням. Однією з причин було навчання – вони зараз живуть біля Оксфорда, ходять до школи та на гуртки, живучи у родині людей. У гостях завжди гірше, ніж удома, але їм дуже комфортно жити – для сім’ї, яка їх прийняла, тема біженства не є чимось новим, – зізнався Вадим.

Ведучий додав, що у нього з дружиною свої віртуальні побачення з келихом вина перед сном.

Зараз дивляться

– Я свій шлюб вважаю ідеальним – ми ще з коханою і не сварилися по-великому. В умовах війни ми один одного часто підтримуємо і буває навіть простим телефонним дзвінком. Буває, сумую за нею під час ефіру, а подзвонити не можу. І я їй СМС відправляю непомітно, – розповів телеведучий.

Раніше Вадим Карп’як розповів, що найскладніше для нього за умов війни. Він не бачить своїх дітей і спілкуватися з ними дистанційно. Вадим упевнений, що справжній батько має бути поряд.