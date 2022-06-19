Зіркові татусі України в ексклюзивних коментарях Фактам ICTV розповіли про батьківство під час повномасштабної війни. Вони зізналися, що наразі для них є найскладнішим і чи змінився підхід до виховання дітей.

Відомі артисти та телеведучі сказали, яким має бути ідеальний батько та порівняли себе з супергероями.

Ведучий СТБ Григорій Решетнік зазначив, найскладніше зараз – зберігати спокій, контролювати емоції, налаштовуватися на оптимізм. Як багатодітний батько синів каже, вони не повинні бачити, що він нервує, а також вважає за необхідне відповідати чесно і чітко на їхні сміливі запитання – Коли закінчиться війна? Коли ми повернемось додому?

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– Пояснювати, що в країні війна, але вірити в те, що ми обов’язково переможемо та повернемось до довоєнних часів, і що все налагодиться. Найскладніше – психологічний стан. Діти одразу відчувають штучність, тому треба контролювати емоції, щоб вони їм не передавались, – наголосив Григорій.

Ведучий упевнений, головне бути чесним та відвертим. Іноді показувати, що буває трохи складно і не завжди можна усміхатися, але жодної паніки. На власному прикладі показувати, що тато теж стикається з проблемами, у нього може бути менше роботи, він хоче захистити вас, будинок, країну від окупантів, робить це та допомагає.

– Прокидатися – з оптимізмом, засинати – з оптимізмом. Налаштовувати себе, коли ви не з дітьми, а перед ними повинні бути супергероями. До речі, це стосується не лише своїх дітей, бо чужих не буває. Берегти їх, думати про психологічний стан, підтримувати та відволікати від війни, – сказав Григорій.

Зізнається, з дітьми про війну неможливо не говорити зараз, оскільки навіть найменші все розуміють.

– Старший Іван запитує – Тату, коли закінчиться війна? Середній Дмитро запитує: Чому Росія напала на нас, прийшла з війною? Наші діти мудрі, талановиті, вони все розуміють, – каже Решетнік.

Наголошує, в їхній сім’ї завжди розмовляють із оптимізмом. Якщо летять літаки – лише українські, якщо триває бій – Україна обов’язково переможе. І, звичайно, всіляко намагаються дітей відволікти – гуляють, дихають свіжим повітрям, займаються спортом, читають книжки.

– Пояснювати – це одне, головне – знаходити час на дітей та їхні інтереси. Це дуже важливо. Те, що вони є справжніми українцями, патріотами і ніколи не забудуть ці жахи – я переконаний. Вони пишатимуться тим, що народжені в Україні, яку ми відбудуємо разом із нашими дітьми. Усі негативні емоції ми перекриємо гарним святом після нашої перемоги та щасливим життям, – упевнений багатодітний тато.

Решетнік каже, що сучасний батько трьох синів має бути складовою всіх супергероїв.

– Іноді я великий, як Халк, іноді пластичний, як Людина-павук, чи якийсь герой з Minecraft. Часто буваю черепашкою-ніндзя. Сподіваюся, що найулюбленіший їхній супергерой – тато Гриша. Я намагаюсь бути прикладом для своїх хлопців. Я дуже люблю їх, сподіваюся, вони це відчувають. Любіть своїх дітей, бережіть та пам’ятайте, що ми всі супергерої, бо ми – українці, – наголосив Григорій.

Ведучий програми Свобода слова на ICTV Вадим Карп’як зізнається, для нього найскладніше під час війни – не бачити дітей і спілкуватися з ними лише дистанційно. Каже, ідеальний батько має бути поруч.

– Я не бачив своїх дітей вже чотири місяці. Регулярно спілкуємось, але участі у вихованні я не беру, як це було до 24 лютого, – зазначив Карп’як.

Зізнається, 10-річній доньці Марті він нагадує Василя Гупала – українського супергероя з однойменної пісні ТНМК.

– Восьмирічний Орест сказав, що я нагадую йому супергероя з мультика, назви якого він не пам’ятає. Там був чоловік, який їв печиво у формі якоїсь тварини, міг на неї потім перетворюватися. Він сказав, що той супергерой дуже гарний тато, яким він бачить і мене, – зазначив Вадим.

Телеведучий Микита Добринін говорить, що найскладніше зараз у батьківстві – за всіма клопотами не встигати насолоджуватися моментом, як росте твоя дитина і спостерігати за її успіхами, реакціями.

Наголошує, коли був на службі, дружина пересилала йому фото та відео сина. Це гріло його серце і надавало впевненості в тому, що він робить усе правильно – захищає Україну.

Каже, ідеальний батько має бути сміливим, сильним, розумним, веселим, оскільки почуття гумору важливе з дитиною.

– Я впевнений, що діти з дитинства багато чого відчувають. Напевно, я став уважнішим до того, що відбувається навколо сина. Навіть коли повітряні тривоги, відволікти його можна, просто влаштувавши гру в підвалі. У нас були такі ситуації. Ми зрозуміли, що важливо створювати таке оточення, яке збереже дитині психіку. На жаль, багато дітей пережили страшні події, багато що бачили на власні очі. Я дуже хочу, щоб вони змогли жити надалі без серйозних травм, – зізнається Микита.

Добринін поділився, що для свого сина хотів би бути Суперменом, який будь-якої миті може його підхопити і перенести в безпечніше місце. Проте каже, якщо ти перебуваєш біля дитини, любиш її та дбаєш, то ти вже супергерой.

Ведучий Ранку у великому місті на телеканалі ICTV Сергій Лиховида зазначає, батьківство – це взагалі складно що під час війни, що до неї. Каже, бути батьком класно, але іноді хочеться кричати у подушку чи втекти кудись у ліс. Також складно – почуття батьківської тривоги, що посилилося з війною.

– Мені пощастило, що син ще маленький. Він не реагує ні на повітряні тривоги, ні на якісь такі штуки. Відповідно, йому не треба пояснювати, що це таке, і якось відволікати. Для нас нічого особливо не змінилося, – зізнається Сергій.

Вважає, ідеальний батько має бути терплячим, люблячим та другом.

– Поняття ідеального батька складне, такого не буває. Кожен колись не витримує, свариться, кричить, агресує, а десь багато дивиться в телефон, хоч міг приділити час дитині. Ідеальних батьків, тат – немає, – наголосив Лиховида.

Каже, вони як виховували сина в любові, повазі, гармонії, намагалися розвивати, так і продовжують робити.

– Глобально погляди на виховання не змінилися. Дитина повинна виховуватися в любові, бачити щасливих батьків, відчувати тепло, підтримку і мати свободу на допустимому рівні. Він точно не винен, що до його країни прийшла війна. Це не його війна. Тому максимально необхідно захистити. Настане час, ми йому все розповімо, щоб він знав, пам’ятав і розумів, що зробила сусідня держава з його домом, – зазначив ведучий.

Зізнається, хотів би бути таким супергероєм, який має необмежений запас терпіння. Каже, відчув себе супергероєм тоді, коли дружина на три дні залишила разом із сином.

– Вперше за 2,5 роки вона залишила нас із сином один на один. Такого в нашій історії ще не було. Це були дуже круті три дні. Я встигав і вдома навести лад, і попрацювати, і максимум часу приділити дитині. Це були три дні справжньої хлоп’ячої тусовки, вікенд батька з сином. Я нічого такого не зробив, але для нас це було вперше. Тоді я відчув себе супергероєм, – сказав Лиховида.

Ведучий Нового каналу Олександр Педан вважає, що зараз найскладніше для батьків – відірватися від новин і приділити належну увагу дітям, оскільки для них це дуже важливо.

– Дітям потрібна ваша увага. І з ними варто займатися. Потрібно, щоб вони не випадали з освітнього процесу. І не забувайте, що їм необхідно займатися спортом. Якщо можете бути разом з вашими дітьми, на відміну від батьків, які зараз на фронті, то приділяйте, будь ласка, їм увагу, – наголосив Педан.

Телеведучий каже, ідеальний батько має бути другом, який вміє слухати та поважає своїх дітей.

Упевнений, діти й так відчувають, що зараз війна, навіть його п’ятирічний син Марік, проте каже, незважаючи ні на що – дитинство має бути щасливим.

– Я хочу бути для сина не супергероєм, а справжнім другом. Ми називаємо один одного baddy, тобто – людина, якій можна повністю довіряти. Навіть своє життя. Готовий завжди підтримувати Маріка, страхувати його. Дружні стосунки – це найголовніше. Так і з Лєрою. Їй 17, а вона може зателефонувати мені і поставити запитання на будь-яку тему. Ми з нею реально дружимо, – зазначив Олександр.

Художній керівник Дизель Студіо Єгор Крутоголов зізнається, найскладніше в батьківстві під час війни – зберігати спокій і вдавати, що нічого страшного не відбувається.

– Не сіпатися під час бомбардувань чи вибухів, щоб дитина не боялася. Важко підтримувати добрий настрій, оптимізм. Тобто вдавати, що все ок, коли самому страшно. Весь цей час я думаю, як добре, що моєму старшому синові Леву ще лише 12 років і його не треба відпускати від себе. Якби він був повнолітнім, це була б складна дилема, – зазначив Крутоголов.

Каже, ідеальний батько повинен любити свою дитину і ставитись до життєвих ситуацій, у які вона потрапляє, з позиції союзника, друга. Також батько має слухати та цікавитися життям свого чада.

Зізнається, з початком війни принципи виховання не змінилися, лише став більш м’яким, намагається уникати будь-яких суперечок та агресії.

– Для своїх дітей я намагаюся бути другом. Особливо зараз. Мабуть, я супергерой-друг. Такий прикольний, на якого не налазить жоден костюм супергероя, і ми разом із моїми синами посміємося з цього (жартує). Намагаюся цікавитись життям своїх дітей. Наприклад, я бачу, що однокласники мого старшого Лева вже повертаються до Києва. Я пропоную, щоб вони зустрілися, поспілкувалися, пограли, бо це потрібно дітям, – зазначив Єгор.

Артист каже, із молодшим Максимом теж проводить час і багато чого йому дозволяє.