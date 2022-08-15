Чоловік покійної акторки Руслани Писанки Ігор Ісаков повідомив, коли відбудеться з нею прощання в Україні.

Попрощатися з актрисою можна буде 21 серпня у Києві у Спасо-Преображенському соборі. Більш детальна адреса – вулиця Маршала Конєва, 3-а.

О 9.00 – початок Божественної літургії. Близько 11.00 – чин похорону Руслани та її мами Діни Василівни. Про це Ісаков повідомив у своєму Facebook.

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Ісаков додав, що цей собор дуже подобався Писанці, тому він вважав за краще провести прощання з акторкою та її мамою саме там.

Нагадаємо, вранці 19 липня стало відомо, що Руслана Писанка померла. Акторці було 56 років.

На той час вона перебувала в Німеччині на лікуванні. Прощання з акторкою у місті Кайзерслаутерн відбулося 2 серпня. До Києва ж Ісаков привіз прах дружини.