Муж покойной актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков сообщил, когда состоится с ней прощание в Украине.

Простится с актрисой можно будет 21 августа в Киеве в Спасо-Преображенском соборе. Более детальный адрес — улица Маршала Конева, 3-а.

В 9.00 — начало Божественной литургии. Около 11.00 — чин похорон Русланы и ее мамы Дины Васильевны. Об этом Исаков сообщил в своем Facebook.

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Исаков добавил, что этот собор очень нравился Писанке, поэтому он предпочел провести прощание с актрисой и ее мамой именно там.

Напомним, утром 19 июля стало известно, что Руслана Писанка умерла. Актрисе было 56 лет.

В то время она находилась в Германии на лечении. Прощание с актрисой в городе Кайзерслаутерн состоялось 2 августа. В Киев же Исаков привез прах жены.