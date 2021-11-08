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Цвет настроения черный: Ани Лорак подчеркнула фигуру стильным нарядом

8 ноября 2021, 13:19 Каріна Зуєва
Ани Лорак
Источник: Ані Лорак

Украинская певица Ани Лорак поделилась фотографией с Дубаи, где у нее был концерт.

Артистка опубликовала снимок, на котором предстала в черном наряде — шортах и укороченном жакете. На ногах у нее босоножки на каблуке, а волосы аккуратно уложены в каре.

Образ певица завершила маленькой черной сумочкой.

— Спасибо, Дубай, за теплый прием! Сколько же людей пришло на концерт. Было круто, — подписала снимок Ани Лорак.

Поклонники пришли в восторг от нового снимка и засыпали артистку комплиментами.

  • Какая вы красивая. Так нравится ваш стиль.
  • Богиня.
  • Невероятно красивое фото.
  • Какая стильная! Просто космос.
  • Вам так к лицу черный цвет.
  • Какая элегантная девушка.
  • Очень красивый костюм, который подчеркивает вашу фигуру.
  • Не узнать.
  • Цвет настроения черный.
  • Богиня красоты и сексуальности.
  • Леди в черном.
  • Икона, которая вдохновляет своей музыкой, улыбкой и красотой.— Пишут пользователи сети.
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Напомним, ранее Ани Лорак рассказала, почему перестала давать концерты в Украине. По словам исполнительницы, она перестала выступать в родной стране, поскольку  почувствовала, что на нее был сделан политический заказ от неких людей, имена которых она не назвала.

Однако артистка уверенна, что за всем стоит женщина.

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