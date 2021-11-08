Украинская певица Ани Лорак поделилась фотографией с Дубаи, где у нее был концерт.

Артистка опубликовала снимок, на котором предстала в черном наряде — шортах и укороченном жакете. На ногах у нее босоножки на каблуке, а волосы аккуратно уложены в каре.

Образ певица завершила маленькой черной сумочкой.

— Спасибо, Дубай, за теплый прием! Сколько же людей пришло на концерт. Было круто, — подписала снимок Ани Лорак.

Поклонники пришли в восторг от нового снимка и засыпали артистку комплиментами.

Какая вы красивая. Так нравится ваш стиль.

Богиня.

Невероятно красивое фото.

Какая стильная! Просто космос.

Вам так к лицу черный цвет.

Какая элегантная девушка.

Очень красивый костюм, который подчеркивает вашу фигуру.

Не узнать.

Цвет настроения черный.

Богиня красоты и сексуальности.

Леди в черном.

Икона, которая вдохновляет своей музыкой, улыбкой и красотой.— Пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Ани Лорак рассказала, почему перестала давать концерты в Украине. По словам исполнительницы, она перестала выступать в родной стране, поскольку почувствовала, что на нее был сделан политический заказ от неких людей, имена которых она не назвала.

Однако артистка уверенна, что за всем стоит женщина.