Украинская певица Ани Лорак поделилась фотографией с Дубаи, где у нее был концерт.
Артистка опубликовала снимок, на котором предстала в черном наряде — шортах и укороченном жакете. На ногах у нее босоножки на каблуке, а волосы аккуратно уложены в каре.
Образ певица завершила маленькой черной сумочкой.
— Спасибо, Дубай, за теплый прием! Сколько же людей пришло на концерт. Было круто, — подписала снимок Ани Лорак.
Поклонники пришли в восторг от нового снимка и засыпали артистку комплиментами.
- Какая вы красивая. Так нравится ваш стиль.
- Богиня.
- Невероятно красивое фото.
- Какая стильная! Просто космос.
- Вам так к лицу черный цвет.
- Какая элегантная девушка.
- Очень красивый костюм, который подчеркивает вашу фигуру.
- Не узнать.
- Цвет настроения черный.
- Богиня красоты и сексуальности.
- Леди в черном.
- Икона, которая вдохновляет своей музыкой, улыбкой и красотой.— Пишут пользователи сети.
Напомним, ранее Ани Лорак рассказала, почему перестала давать концерты в Украине. По словам исполнительницы, она перестала выступать в родной стране, поскольку почувствовала, что на нее был сделан политический заказ от неких людей, имена которых она не назвала.
Однако артистка уверенна, что за всем стоит женщина.