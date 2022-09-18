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Кохаю тебе сильно! Олександра Заріцька вперше показала хлопця

18 Вересня 2022, 16:28
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кохаю тебе сильно! Олександра Заріцька вперше показала хлопця
Джерело: Kazka

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька вперше показала свого хлопця.

Відео з обранцем артистка оприлюднила в TikTok. Улюблений виконавиці – motion-дизайнер і музикант-початківець Hawx – Павло Тараненко.

@kazka.band #ifiwas ♬ оригінальний звук – KAZKA.band

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– Якби я була… Версія від мого хлопця. Кохаю тебе сильно, – написала під роликом Олександра.

У відео обранець Заріцької зробив добірку – з яким кольором, квіткою, фруктом, порою року та місцем вона у нього асоціюється. Наприкінці також з’явились архівні кадри пари.

Фанати зраділи за виконавицю та побажали коханим щастя в коментарях.

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У жовтні 2021 року Олександра Заріцька зізнавалася, що розійшлася зі своїм коханим. Хто ним був – невідомо, як і причина припинення стосунків.

Тоді шанувальники припустили, що кохані могли розійтися через напружений графік артистки.

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