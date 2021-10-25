Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька зізналася, що розійшлася зі своїм коханим. Причину розриву стосунків співачка не назвала.

За словами Олександри, наразі її серце вільне і вона відкрита до кохання.

– Моє серце вільне, і я відкрита до кохання. І я відчуваю, що ця людина десь дуже поруч, – сказала Олександра в ефірі одного з українських телеканалів.

Шанувальники зірки припускають, що пара могла розійтися через напружений робочий графік Олександри.

Нещодавно солістка гурту Kazka розповідала про романтичні стосунки. Вона не розкривала ім’я свого коханого, оскільки дуже оберігала їхні почуття.

Познайомити хлопця з батьками зірка не встигла, оскільки хотіла, щоб стосунки стали більш тривалими і серйозними.

Перед цим в Олександри не було стосунків півтора року. Але співачка зізналася, що півторарічна відсутність хлопця жодним чином не вплинула на її сексуальне життя.

Раніше Олександра Заріцька розповіла, як схудла на 25 кілограмів. Це сталося через постійні вечірки та молодіжний спосіб життя.

Кинувши навчання в юридичному університеті у рідному Харкові, вона сама переїхала до Одеси і вирішила змінити своє життя.

Фото: Andrei Maximov