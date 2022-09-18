Солистка группы Kazka Александра Зарицкая впервые показала своего парня.

Видео с избранником артистка обнародовала в TikTok. Возлюбленный исполнительницы — motion-дизайнер и начинающий музыкант Hawx — Павел Тараненко.

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— Если бы я была… Версия от моего парня. Люблю тебя сильно, — написала под роликом Александра.

В видео избранник Зарицкой сделал подборку — с каким цветом, цветком, фруктом, временем года и местом она у него ассоциируется. В конце также появились архивные кадры пары.

Фанаты обрадовались за исполнительницу и пожелали возлюбленным счастья в комментариях.

В октябре 2021 года Александра Зарецкая признавалась, что рассталась со своим возлюбленным. Кто им был — неизвестно, как и причина прекращения отношений.

Тогда поклонники предположили, что возлюбленные могли разойтись из-за напряженного графика артистки.