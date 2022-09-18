Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Люблю тебя сильно! Александра Зарицкая впервые показала парня

18 сентября 2022, 16:28
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Люблю тебя сильно! Александра Зарицкая впервые показала парня
Источник: Kazka

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая впервые показала своего парня.

Видео с избранником артистка обнародовала в TikTok. Возлюбленный исполнительницы —  motion-дизайнер и начинающий музыкант Hawx — Павел Тараненко.

@kazka.band #ifiwas ♬ оригінальний звук — KAZKA.band

Сейчас смотрят

— Если бы я была… Версия от моего парня. Люблю тебя сильно, — написала под роликом Александра.

В видео избранник Зарицкой сделал подборку — с каким цветом, цветком, фруктом, временем года и местом она у него ассоциируется. В конце также появились архивные кадры пары.

Фанаты обрадовались за исполнительницу и пожелали возлюбленным счастья в комментариях.

Читайте также:
Люблю тебя сильно! Александра Зарицкая впервые показала парняНаши герои ВСУ — лучшие: солистка группы Kazka Зарицкая выступила перед украинскими военными

В октябре 2021 года Александра Зарецкая признавалась, что рассталась со своим возлюбленным. Кто им был — неизвестно, как и причина прекращения отношений.

Тогда поклонники предположили, что возлюбленные могли разойтись из-за напряженного графика артистки.

Теги
Kazka Стосунки
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь