Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька виступила перед українськими військовими в Одесі та Миколаєві.

В Instagram артистка оприлюднила серію фото та відео, на яких показала кадри з виступів. Похвалилася виконавиця й фотографією з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

Разом із Зарицькою перед військовими також виступили співачка Злата Огнєвіч та актори Євген Кошовий, Олександр Пікалов.

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– Друзі, трохи новин із нашого культурного фронту. Вже можу про це розповісти. Днями вперше співала для наших військових, сміливих хлопців, які тримають оборону в Одесі та Миколаєві. Хочу сказати, що наші герої ЗСУ просто найкращі, і якщо я разом із групою можу підтримати їх таким чином, я співатиму для них ще й ще. Наш з вами спокій та мирне життя в їхніх руках, – написала співачка.

Раніше Олександра Зарицька була за кордоном, де гастролювала на підтримку України.