У 12 випуску випуску романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч зробила свій вибір. Обранцем зірки став Андрій Задворний.

На особистій сторінці в Instagram Злата прокоментувала фінал та зізналася, що на проекті їй вдалося знайти справжнє кохання.

– Я кохаю і готова кричати про це на весь світ, мій Всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю любов кожною своєю клітинкою! Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться в очі коханому чоловікові і шепоче ВІРЮ, – написала Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, що у 12 випуску за серце Холостячки Злати Огнєвіч боролися троє чоловіків – Андрій Задворний, Дмитро Шевченко і Роман Свечкоренко.

Останній покинув проект ще до фінальної церемонії. Злата попрощалася з Ромою, оскільки не захотіла будувати стосунки із одруженим чоловіком.

Побачення із Дмитром Шевченком проходило в Тунісі, де пара каталася на квадроциклах та гуляла серед оазису. Вечір закінчився розмовами про майбутнє і пристрастю у басейні.

Переможець шоу, Андрій Задворний, у фінальному випуску здивував Злату екстремальним побаченням. Детальніше про те, як пройшов 12 випуск Холостячки 2 зі Златою Огнєвіч – читайте у на Фактах ICTV.