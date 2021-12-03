В 12 выпуске романтического реалити Злата Огневич сделала свой выбор. Избранником звезды стал Андрей Задворный.

На личной странице в Instagram Злата прокомментировала финал и призналась, что на проекте ей удалось обрести настоящую любовь.

— Я люблю и готова кричать об этом на весь мир, моя Вселенная заиграла новыми красками, я чувствую любовь каждой своей клеточкой! Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет ВЕРЮ, – написала Злата Огневич.

Напомним, что в 12 выпуске за сердце Холостячки Златы Огневич боролись три мужчины — Андрей Задворный, Дмитрий Шевченко и Роман Свечкоренко.

Последний покинул проект еще до финальной церемонии. Злата попрощалась с Ромой, поскольку не захотела строить отношения с женатым мужчиной.

Свидание с Дмитрием Шевченко проходило в Тунисе, где пара каталась на квадроциклах и гуляла посреди оазиса. Вечер закончился разговорами о будущем и страстью в бассейне.

Победитель шоу Андрей Задворный в финальном выпуске удивил Злату экстремальным свиданием. Подробнее о том, как прошел 12 выпуск Холостячки 2 со Златой Огневич — читайте на Фактах ICTV.