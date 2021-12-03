На телеканалі СТБ, 3 грудня, завершилося романтичне реаліті Холостячка 2. У фіналі головна героїня Злата Огнєвіч обрала 32-річного підприємця Андрія Задворного.

Що постить переможець Холостячки 2 в Instagram – дивіться у нашому матеріалі.

Андрій Задворний активно веде свій акаунт. У чоловіка понад 14 тис. підписників. Він регулярно публікує фотографії та ділиться своїми думками.

Так, в Instagram Андрій показує моменти зі свого життя, більшість яких – подорожі.

До участі в реаліті Задворний регулярно займався парапланеризмом. Крім того, він є пілотом параплану.

В акаунті Андрія багато фотографій з шестирічною донькою Кірою від попереднього шлюбу.

Також є селфі, якими підприємець часто тішить своїх підписників.

У зв’язку з останніми подіями багато в Андрія і фото зі Златою Огнєвіч.

Андрій Задворний родом із Латвії. Чоловік народився у сім’ї, де батько – військовий, а мама – музичний керівник.

За освітою Андрій юрист, проте за професією не працює, оскільки має своє власне виробництво дерев’яних іграшок для дітей від року до 10.

Вперше чоловік одружився в 22-річному віці, проте коли доньці Кірі виповнилося шість років, він розлучився з її мамою. Детальну біографію переможця Холостячки 2 – читайте на Фактах ICTV.