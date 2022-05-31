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Продовжую говорити відверто: Олена Зеленська про спілкування з дітьми на тему війни

31 Травня 2022, 11:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Елена Зеленская

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як пояснює дітям, що зараз відбувається і коли закінчиться війна.

– Я завжди намагалася говорити з дітьми відверто і продовжую зараз це робити. Зі старшою донькою це легко – вона вже доросла, все читає та знає. Вона розуміє, яких перемог ми маємо досягти, щоб війна закінчилася. Із сином по-іншому – він у нас майбутній політолог. Все знає, і навіть дає військові поради. Він каже, які танки та вертольоти нам необхідно закупити, і чого не вистачає. Ми й не заохочуємо до таких розмов, але й не зупиняємо їх – йому треба виговоритись, – розповіла Зеленська.

Перша леді України додала, що навчання також допомагає відриватися від війни.

Зараз дивляться

Раніше Олена Зеленська заявила, як повномасштабна війна вплинула на її стосунки із чоловіком. Вона зазначила, що Володимир Зеленський живе на роботі, і вони не бачилися два з половиною місяці. Вони контактують через телефон, і навіть виникла звичка снідати одночасно під час ранкового дзвінка. Олена додала, що ще з початку політичної кар’єри чоловіка знала, що на них чекають труднощі та випробування.

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Теги
Війна в Україні, Олена Зеленська
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