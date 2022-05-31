Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як пояснює дітям, що зараз відбувається і коли закінчиться війна.

– Я завжди намагалася говорити з дітьми відверто і продовжую зараз це робити. Зі старшою донькою це легко – вона вже доросла, все читає та знає. Вона розуміє, яких перемог ми маємо досягти, щоб війна закінчилася. Із сином по-іншому – він у нас майбутній політолог. Все знає, і навіть дає військові поради. Він каже, які танки та вертольоти нам необхідно закупити, і чого не вистачає. Ми й не заохочуємо до таких розмов, але й не зупиняємо їх – йому треба виговоритись, – розповіла Зеленська.

Перша леді України додала, що навчання також допомагає відриватися від війни.

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Раніше Олена Зеленська заявила, як повномасштабна війна вплинула на її стосунки із чоловіком. Вона зазначила, що Володимир Зеленський живе на роботі, і вони не бачилися два з половиною місяці. Вони контактують через телефон, і навіть виникла звичка снідати одночасно під час ранкового дзвінка. Олена додала, що ще з початку політичної кар’єри чоловіка знала, що на них чекають труднощі та випробування.