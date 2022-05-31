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Я щаслива: Олена Зеленська розповіла, де навчатиметься їхня донька

31 Травня 2022, 11:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Елена Зеленская

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про те, куди вступатиме донька Олександра, та поділилася планами на літо.

Дружина президента Володимира Зеленського зазначила, що їхня старша донька визначилася з професією, оскільки в 2022 році вона випускниця.

– Ми всі переживаємо. Це важливий етап у її житті і, на жаль, він припадає на такий складний етап у житті нашої родини, країни. Випускного не буде, нічого не буде. Школу закінчуємо дистанційно, – наголосила Олена.

Зеленська сказала, що 17-річна Олександра навчатиметься в Україні, таке рішення було ухвалено ще до повномасштабної війни.

Зараз дивляться

– Я рада цьому рішенню, оскільки зараз не хотіла б розлучатися… Звісно, ми всі хочемо, щоб їй вдалося те, що вона запланувала. Не давимо на неї, але поглядаємо. Професію говорити не буду, думаю, потім усі й так дізнаються. Це цікаво людям… Гуманітарний напрямок, – наголосила перша леді України.

Розповіла Олена й про дев’ятирічного сина Кирила. Говорить, як і всі діти зараз, він навчається вдома і вона залучена до цього процесу.

– Я дуже хочу, щоб наші діти повернулися 1 вересня до шкіл… Все літо ми працюватимемо над тим, щоб відновити постраждалі будівлі та наші діти спокійно пішли до шкіл у тих регіонах, де це фізично можливо буде зробити, – наголосила Зеленська.

Каже, звичайно, син хоче зараз до дітей і спілкуватися з ними, проте поки що це не зовсім можливо.

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