Перша леді України Олена Зеленська розповіла про те, куди вступатиме донька Олександра, та поділилася планами на літо.

Дружина президента Володимира Зеленського зазначила, що їхня старша донька визначилася з професією, оскільки в 2022 році вона випускниця.

– Ми всі переживаємо. Це важливий етап у її житті і, на жаль, він припадає на такий складний етап у житті нашої родини, країни. Випускного не буде, нічого не буде. Школу закінчуємо дистанційно, – наголосила Олена.

Зеленська сказала, що 17-річна Олександра навчатиметься в Україні, таке рішення було ухвалено ще до повномасштабної війни.

Зараз дивляться

– Я рада цьому рішенню, оскільки зараз не хотіла б розлучатися… Звісно, ми всі хочемо, щоб їй вдалося те, що вона запланувала. Не давимо на неї, але поглядаємо. Професію говорити не буду, думаю, потім усі й так дізнаються. Це цікаво людям… Гуманітарний напрямок, – наголосила перша леді України.

Розповіла Олена й про дев’ятирічного сина Кирила. Говорить, як і всі діти зараз, він навчається вдома і вона залучена до цього процесу.

– Я дуже хочу, щоб наші діти повернулися 1 вересня до шкіл… Все літо ми працюватимемо над тим, щоб відновити постраждалі будівлі та наші діти спокійно пішли до шкіл у тих регіонах, де це фізично можливо буде зробити, – наголосила Зеленська.

Каже, звичайно, син хоче зараз до дітей і спілкуватися з ними, проте поки що це не зовсім можливо.