Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала об отношениях со своим супругом, президентом Владимиром Зеленским.

История любви Елены и Владимира началась еще в школьные годы. Тогда они жили в Кривом Роге.

По словам первой леди, это не было любовью с первого взгляда. Также она не уверена, нравился ли ей Владимир изначально, однако его чувство юмора Елена оценила.

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Сейчас пара вместе уже 19 лет. 6 сентября 2003 года Владимир Зеленский и Елена Зеленская поженились. До этого влюбленные встречались восемь лет.

Супруги воспитывают двоих детей — 17-летнюю дочь Александру и девятилетнего сына Кирилла.

Ранее Елена Зеленская рассказала, где будет учиться их дочь, которая в 2022 году является выпускницей. Александра останется в Украине, такое решение они приняли еще до начала полномасштабной войны.

Будущую профессию дочери первая леди раскрывать не стала, говорит, что со временем все и так узнают.