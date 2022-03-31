Академия кинематографических искусств и наук США инициировала дисциплинарное разбирательство против актера Уилла Смита из-за его действий на церемонии Оскар.

— Совет управляющих инициировал дисциплинарное разбирательство в отношении господина Смита за нарушение Стандартов поведения академии, включая неуместный физический контакт, оскорбительное или угрожающее поведение, а также компрометацию академии, — говорится в заявлении.

Также там утверждается, что актера просили покинуть церемонию, однако он отказался это делать.

— Действия мистера Смита на церемонии вручения Оскара были глубоко шокирующим и травмирующим событием, которое можно было увидеть лично и по телевидению. Мистер Рок, мы приносим вам извинения за то, что вы пережили на нашей сцене, и благодарим вас за вашу стойкость в тот момент, — добавили в заявлении.

Теперь членство актера в киноакадемии под вопросом: может быть заморожено или аннулировано, а также применены другие санкции. Решение по этому поводу примут на заседании совета 18 апреля.

Напомним, что Уилл Смит дал пощечину Крису Року на церемонии Оскар 2022. Комик неудачно пошутил о жене актера из-за чего тот и не сдержался.

Во время мероприятия Крис ткнул пальцем на Джаду Пинкетт-Смит и обратил внимание на ее облысение.