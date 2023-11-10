Студія Disney, що випускає фільми за кінокоміксами Marvel, перенесла дати виходи низки стрічок. Терміни довелося змістити через тривалий страйк акторів, що офіційно завершився 9 листопада.

Які прем’єри перенесуть – нові дати

Триквел коміксу Дедпул вийде на великі екрани 26 липня 2024 року, оголосили в Disney. Раніше планувалося, що датою премʼєри стане 3 травня 2024-го. Тож Дедпул 3 зайняв дату виходу стрічки Капітан Америка: Чудовий новий світ, що перенесли на 14 лютого 2025 року.

Крім того, Блискавку від Marvel змістили з 20 грудня 2024 року на 25 липня 2025-го, а перезапуск Блейда – з 15 лютого 2025 року на 7 листопада 2025-го.

Зараз дивляться

Також Disney відклав приквел до кіноремейку Короля Лева, що вийшов в кінотеатрах кілька років тому. Фільм Муфаса: Король Лев режисера Баррі Дженкінса перенесено з 5 липня 2024 року на 20 грудня 2024-го.

Вплив страйку SAG-AFTRA на релізи фільмів

Через акторські страйки студія вимушено припинила виробництво стрічки Дедпул 3. Тепер Marvel Studios планує повернутися до активної роботи, а зйомки мають розпочатися ще до Дня подяки, що святкується в США 23 листопада.

Наразі триквел Дедпула – єдиний фільм Marvel, вихід якого запланований на 2024 рік. Зазвичай студія випускає по три-чотири фільми на рік.

Основні зйомки стрічки Капітан Америка: Прекрасний новий світ завершились до страйку SAG-AFTRA. Проте проєкти Marvel часто потребують додаткових знімальних днів, що унеможливив страйк.

Роботу над кінокоміксами Блискавка та Блейд ще взагалі не розпочато.