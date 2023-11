Американська гільдія акторів SAG-AFTRA припинила страйк, що тривав майже чотири місяці. Профспілці вдалося порозумітися із Союзом продюсерів кіно і телебачення AMPTP щодо поліпшення умов праці.

У гільдії зазначили, що уклали з AMPTP новий контракт на три роки, який дозволить акторам профспілки повернутися до роботи. Найдовший в історії Голлівуда страйк акторів офіційно завершено 9 листопада.

THE #SagAftraStrike IS OVER.

???? Thread below. pic.twitter.com/KDTl9uKBRt

— SAG-AFTRA (@sagaftra) November 9, 2023