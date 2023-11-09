9 Листопада 2023, 13:56 Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle

Американська гільдія акторів SAG-AFTRA припинила страйк, що тривав майже чотири місяці. Профспілці вдалося порозумітися із Союзом продюсерів кіно і телебачення AMPTP щодо поліпшення умов праці. Результати страйку акторів – про що домовилися сторони У гільдії зазначили, що уклали з AMPTP новий контракт на три роки, який дозволить акторам профспілки повернутися до роботи. Найдовший в історії Голлівуда страйк акторів офіційно завершено 9 листопада. THE #SagAftraStrike IS OVER. ???? Thread below. pic.twitter.com/KDTl9uKBRt — SAG-AFTRA (@sagaftra) November 9, 2023

В останні кілька днів сторони допрацювали угоду, що захистить акторів від штучного інтелекту та забезпечить історичне підвищення заробітної плати. В результаті домовленності більшість мінімальних зарплат зросте на 7%. Це на 2% відсотки більше, ніж отримали Гільдія сценаристів Америки та Гільдія режисерів Америки, які страйкували раніше.

Угода також містить так званий бонус за участь у стримінгу, збільшення пенсійних внесків і внесків на охорону здоров’я. Профспілка заявила, що загальна вартість контракту становить понад 1 млрд доларів.

– Ми уклали контракт, що дозволить членам SAG-AFTRA усіх категорій побудувати стабільну кар’єру. Багато тисяч акторів зараз і в майбутньому отримають від цього вигоду, – йдеться в електронному листі профспілки.

Очікується, що Гільдія акторів проведе заходи по всій країні, щоб відсвяткувати успішне завершення страйку.

Чим загрожував страйк акторів кіноіндустрії

Якби сторони не досягли угоди найближчим часом, телевізійний сезон 2023-2024 років провалився б. Під загрозою опинився б і кіносезон. Ситуацію ускладнювало те, що актори доєдналися до страйку сценаристів та режисерів. Вони раніше стали вимагати від кіностудій та стримінгових платформ справедливості та збільшення зарплат.

Зараз усі страйки завершено, тож індустрія повністю повертається до роботи. Це означає, що глядачі врешті побачать продовження улюблених шоу та нові фільми.