Зірка фільмів про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф розвіяв чутки навколо своєї можливої появи у кіновсесвіті Marvel у ролі Росомахи.

Актор заявив, що не планує перетворитися на супергероя з довгими кігтями, під час участі в шоу, де його перевіряли на детекторі брехні. Колеги Джонатан Грофф і Ліндсі Мендес поцікавилися у Редкліфа, чому він тоді так накачав мʼязи. Оцінити форму знаменитості могли всі, хто дивиться комедійний серіал Чудотворці. Там Редкліфф з’явився у спідньому, продемонструвавши м’язисту статуру. Це додатково розпалило чутки про його можливу участь у комікс-франшизі про надлюдей.

– Я накачався, бо просто одержимий спортом. Ви бачили моїх батьків? Це ж просто шалені фітнес-люди. Тому мені ця пристрасть передалася в генах. Щодо Росомахи – ні! Мені це лестить, проте ні, – заперечив припущення актор.

Якось Редкліфф вже казав, що його відповіді на такі питання інтепретують, як завгодно, тож чутки не вщухають. Він навіть припустив, що йому взагалі краще мовчати з цього приводу.

Зараз дивляться

Відомо, що Деніел не упускає нагоди пожартувати із власного зросту. Саме у ньому він також вбачає можливе джерело для появи припущень та теорій.

– Росомаха низького зросту, тому час від часу люди задумуються, хто у нас з акторів невеликий на зріст? Також мені періодично набридає давати одну й ту саму відповідь на те саме питання, я кажу щось жартома – і знову зринають чутки – іронічно припустив Редкліфф.

Раніше інсадер поширив інформацію про те, що Деніел Редкліфф має долучитися до команди супергероєв Marvel. Саме тоді фанати і припустили, що він може зіграти Росомаху.

Згідно з наявною інформацією, повернення надлюдина на великий екран станеться завдяки Г’ю Джекману, що втілює цю роль з 2000-х років.