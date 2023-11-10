Студия Disney, выпускающая фильмы по кинокомиксам Marvel, перенесла даты выходы ряда фильмов. Сроки пришлось сместить из-за длительной забастовки актеров, которая официально завершилась 9 ноября.

Какие премьеры перенесут — новые даты

Триквел комикса Дэдпул выйдет на большие экраны 26 июля 2024 года, объявили в Disney. Ранее планировалось, что датой премьеры станет 3 мая 2024-го. Таким образом, Дэдпул 3 занял дату выхода ленты Капитан Америка: Дивный новый мир, которую перенесли на 14 февраля 2025 года.

Кроме того, Молнию от Marvel сместили с 20 декабря 2024 года на 25 июля 2025-го, а перезапуск Блэйда — с 15 февраля 2025 года на 7 ноября 2025-го.

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Также Disney отложил приквел к киноремейку Короля Льва, вышедшему в кинотеатрах несколько лет назад. Фильм Муфаса: Король Лев режиссера Барри Дженкинса перенесен с 5 июля 2024 года на 20 декабря 2024-го.

Влияние забастовки SAG-AFTRA на релизы фильмов

Из-за актерской забастовки студия вынужденно приостановила производство ленты Дэдпул 3. Теперь Marvel Studios планирует вернуться к активной работе, а съемки должны начаться еще до Дня благодарения, который празднуется в США 23 ноября. Сейчас триквел Дэдпула — единственный фильм Marvel, выход которого запланирован на 2024 год.

Обычно студия выпускает по три-четыре фильма в год. Основные съемки ленты Капитан Америка: Прекрасный новый мир завершились до забастовки SAG-AFTRA. Однако проекты Marvel часто требуют дополнительных съемочных дней, что стало невозможным из-за забастовки.

Работа над кинокомиксами Молния и Блэйд еще вообще не начата.