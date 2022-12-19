Компания Universal опубликовала трейлер к фильму Оппенгеймер от режиссера Кристофера Нолана. Главную роль сыграет Киллиан Мерфи, и теперь мы увидели первый кадры картины.

Фильм — это адаптация книги Кая Берда и Мартина Дж. Шервина — Американский Прометей: триумф и трагедия Оппенгеймера.

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Трейлер начинается с представления Оппенгеймера как проблемного человека, чьи недостатки игнорируются в пользу его таланта. Ученого попросили помочь положить конец Второй мировой войне, и только ядерное орудие способно любого отказаться от продолжения вооруженной агрессии.

Впрочем, Оппенгеймера предупреждают, что оружие способно не только уничтожить врагов США, но и весь мир, разрушив атмосферу. Впрочем, самого взрыва атомной бомбы не показали во всей красе — Нолан умеет дразнить фанатов с помощью трейлеров.

По традиции, актерский состав в фильмах Нолана впечатляет — к Мерфи присоединятся Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Флоренс Пью и другие звезды.

Премьера картины ожидается 21 июля 2023 года.

Для любителей хорроров — совсем недавно вышел трейлер фильма Крик 6, в котором также снялась популярная актриса Дженна Ортега. Премьера киноленты запланирована на 10 марта 2023 года.