Вийшов перший трейлер другої частини фільму Дюна. Картина вийде у світовий прокат восени – 3 листопада.

Друга частина стрічки Дюна – екранізація другої половини роману Френка Герберта. Пол Атрейдес, роль якого виконує Тімоті Шаламе, і леді Джессіка, в яку втілиться Ребекка Фергюсон, об’єднаються з племенем фременів і Чані Кайнз (Зендея). Зроблять вони це для того, щоб помститися змовникам і принести мир на планету Арракіс.

Режисер фільму Дені Вільньов. У cтрічці також з’являться такі актори, як Оскар Айзек, Гав’єр Бардем, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард, Дейв Батіста та інші.