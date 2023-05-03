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Дюна 2 – вийшов перший трейлер довгоочікуваної стрічки

3 Травня 2023, 20:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дюни

Вийшов перший трейлер другої частини фільму Дюна. Картина вийде у світовий прокат восени – 3 листопада.

Друга частина стрічки Дюна – екранізація другої половини роману Френка Герберта. Пол Атрейдес, роль якого виконує Тімоті Шаламе, і леді Джессіка, в яку втілиться Ребекка Фергюсон, об’єднаються з племенем фременів і Чані Кайнз (Зендея). Зроблять вони це для того, щоб помститися змовникам і принести мир на планету Арракіс.

Режисер фільму Дені Вільньов. У cтрічці також з’являться такі актори, як Оскар Айзек, Гав’єр Бардем, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард, Дейв Батіста та інші.

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