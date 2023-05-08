Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер фильма Оппенгеймер от знаменитого режиссера Кристофера Нолана. В нем раскрыли больше героев, которые замешаны в создании ядерного оружия.

Так, помимо главого героя ядерщика-физика, которого сыграл Киллиан Мерфи, показали и других персонажей. В ролике засветились голливудские актеры — Мэтт Деймон, Флоренс Пью и Роберт Дауни-младший.

Напомним, что сюжет основан на книге Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера. История расскажет о физике, который во времена Второй мировой смог создать ядерную бомбу.

Фильм появится в кинотеатрах уже 21 июля 2023 года.

Предыдущий трейлер Оппенгеймера показали еще в декабре 2022 года. Ролик начался с представления Оппенгеймера как проблемного человека, но его талант нивелирует недостатки для государства. Ученого попросили помочь положить конец Второй мировой войне с помощью смертоносного оружия.

Напомним, что недавно вышел трейлер 10 Форсажа, в котором Доминик столкнется с новым врагом. В ролике показали все то, за что так любят франшизу — спорткары, перестрелки, драки и разрушения. Впрочем, это не финальная серия, поэтому история Торетто и его семьи продолжается.