Стримінговий сервіс Netflix показав перший повноцінний трейлер аніме за грою Cyberpunk 2077. Прем’єра проєкту Cyberpunk: Edgerunners відбудеться вже цієї осені.

Відомо, що музикою для мультсеріалу займався японський композитор Акіра Ямаока – всесвітню популярність він зміг отримати завдяки музиці Silent Hill. Аніме розробляє компанія Trigger, яка відома завдяки величезній кількості робіт.

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Поки що неясно, чи серіал дотримуватиметься канонів стилю кіберпанк, та чи використовуватиме сюжетні прийоми з гри від польських розробників. Головним посилом роботи стане соціальна нерівність та насильство. Це невід’ємна частина світу кіберпанку, де світом правлять корпорації, а люди використовують механічні імпланти.

Головний герой – молодий житель Найт-Сіті Девід Мартінес, який втрачає матір і стає найманцем, щоб вижити у жорстокому світі.

Про другий сезон наразі немає жодної інформації, але перший включатиме 10 епізодів. Прем’єра відбудеться у вересні 2022 року – поки що без конкретної дати.

Компанія Netflix любить експериментувати з різними проєктами – вони можуть створювати не лише аніме чи серіали, а й повноцінні мультфільми. Нещодавно в мережі з’явився трейлер Піноккіо, який розповість про становлення фашистського режиму.