Компанія Netflix випустила перший повноцінний трейлер до фільму про Мерілін Монро – Блондинка. Картина розкриє деталі життя фатальної жінки.

Фільм – основа на сюжеті роману Джойс Керол Оутс, який був натхненний життям співачки та акторки. Картиною займається режисер Ендрю Домінік, який відомий завдяки фільму Пограбування казино та Як боягузливий Роберт Форд убив Джесі Джеймса.

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Сліпучу блондинку зіграє Ана де Армас, яка, легко увійде в роль секс-символу 1950-х років. Вона відома світу завдяки ролі у фільмі Той, хто біжить по лезу 2049, зігравши разом з Раяном Гослінгом.

Раніше постановник вже розкрив деякі деталі своєї роботи – метою Блондинки не є копітка точність із біографії Монро. Картиною він хоче закохати глядача в Мерилін і показати, як Норма Джин Мортенсон жила поза сценою.

Цікаво, що фільм передбачений для перегляду лише дорослими — у США картині видали найвищий рейтинг N17.

Прем’єра фільму Блондинка відбудеться на Netflix 23 вересня.

До кінця 2022 року популярна стримнгова платформа покаже світові ще один твір про культову особистість, нехай і казкову. У грудні Netflix випустить мультифільм Піноккіо і днями показала трейлер роботи Гільєрмо дель Торо. У картині не буде фентезі, та й сам сюжет не дотримуватиметься канонів дитячої казки.