Стриминговый сервис Netflix показал первый полноценный трейлер аниме по мотивам игры Cyberpunk 2077. Премьера проекта Cyberpunk: Edgerunners состоится уже этой осенью.

Известно, что музыкой для мультсериала занимался японский композитор Акира Ямаока — всемирную известность он смог получить благодаря музыке к Silent Hill. Аниме разрабатывает компания Trigger, которая известна благодаря огромному количеству работ.

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Пока неясно, будет ли сериал соблюдать каноны стиля киберпанк, или использовать сюжетные приемы из игры от польских разработчиков. Главной повесткой работы станет социальное неравенство и насилие. Это неотъемлемая часть мира киберпанк, где миром правят корпорации, а люди используют механические импланты.

Главный герой – молодой житель Найт-Сити Дэвид Мартинес, который теряет мать и становится наемником, чтобы выжить в жестоком мире.

О втором сезоне пока нет никакой информации, но первый будет включать 10 эпизодов. Премьера состоится в сентябре 2022 года — пока без конкретной даты.

Компания Netflix любит экспериментировать с разными проектами — они могут создавать не только аниме или сериалы, но и полноценные мультфильмы. На днях в сети появился трейлер Пиноккио, который расскажет о становлении фашистского режима.