Известный голливудский актер Киану Ривз женился почти 30 лет назад. Во время съемок одного из фильмов, он сыграл полноценную свадьбу со своей коллегой.

Речь идет о фильме Дракула 1992 года, режиссером которого выступил Фрэнсис Форд Коппола. Известно, что во время съемок свадебной пригласили настоящего священника, поэтому можно считать, что Киану Ривз и актриса Вайнона Райдер официально женаты.

— Мы сделали всю церемонию бракосочетания с настоящими священниками. Вайнона и Коппола уверяют, что все официально. Мы поженились на глазах у Бога, заявил Ривз в интервью Esquire.

Однако звезда Матрицы заявляет, что романа между ними никогда не было.

Но в реальной жизни у актера также есть вторая половинка — 48-летняя художница Александра Грант. Их отношения начались в 2018 году.

Также Ривз заявил, что хотел бы снять в фильме по киновселенной Marvel.

— Для меня это будет честью. Эти фильмы уникальны с точки зрения масштаба, амбиций, производства. Так что было бы круто быть частью этого, — добавил актер.

Напомним, что Ривз умеет удивлять публику — в конце октября он подарил членам каскадерской команды Джон Уик 4 именные часы Rolex Submariner. Каждый такой аксессуар стоит порядка $14 тыс.